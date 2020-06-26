Diş teli takılması dişlerin üzerine braketlerin yapıştırılması ile sağlanmaktadır. Dişin estetiği ve çene yapısında oluşan bozuklukların tedavi edilmesi için gerekli olan bir uygulamadır. Ergenler ve yetişkinlerde uygulanan bir yöntemdir. 1-2 yıl gibi bir süre sonunda dişlerin düzeltilmesi sağlanmış olmaktadır. Bazı özel durumlarda 4 yıl dahi sürebilmektedir. Bu süre tamamlanmasından sonra diş tellerinin çıkarılması gereklidir.

Diş teli uygulanırken dişlerin üzerine yapıştırılması suretiyle takılmaktadır. Bu nedenle çıkarılması için bir kerpeten yardımı gerekmektedir. Ancak bu durum kesinlikle bir ağrı ya da sıkıntı yaratmaz. Diş tellerinin güçlü bir şekilde yapıştırılması sonucunda çıkarılması için de biraz güce ihtiyaç olacaktır. O nedenle bu şekilde kerpeten ile çıkarılması sağlanmaktadır.

Diş hekimi öncelikle diş telini çıkarır. Daha sonra diş kerpeteni yardımı ile braketleri tek tek çıkartır. Braketleri çıkarırken kütürdeyen bir ses oluşabilmektedir ancak bu olağan bir şeydir. Çünkü metal ses oluşturur. Can yakmaz ve dişlere zarar vermez. Bu durumda sakin olmalı ve işi diş hekimine bırakmalıdır. Çünkü bu işin uzmanı olan hekimler gereken özeni göstereceklerdir.

Dişlerin sağlam olması nedeni ile bu durumda sıkıntı oluşturacak bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Braketlerin tamamen çıkarılması sonunda dişler temizlenerek hazır hale getirilmektedir.