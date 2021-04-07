Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Diş temizletmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş temizletilir mi, oruç bozulur mu?

Oruçluyken diş bakım yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı araştırılıyor. Ramazan ayında Müslümanlar için farz olan orucu bozan durumlar merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, oruçla ilgili merak edilen her soruyu cevaplandırdı. Diş temizletmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş temizletilir mi, oruç bozulur mu?

Diş temizletmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş temizletilir mi, oruç bozulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruçla ve Ramazan ayıyla ilgili merak edilen sorular cevaplandırıldı. Ağız bakım tedavileri süren vatandaşlar Ramazan ayında oruç tutup tutamayacağını araştırıyor. Diş temizletmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş temizletilir mi, oruç bozulur mu?

DİŞ TEMİZLETMEK ORUCU BOZAR MI?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMSobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İşte tam metni
GÜNDEMMontrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?
SON DAKİKA: Üniversiteli Simay ihmal kurbanı mı oldu!
GÜNDEMÜniversiteli Simay ihmal kurbanı mı oldu!
Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası yasak var mı, yolculuk yasak mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı mı?
GÜNDEMBilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta?
HEMŞİRE NEREDE? Son dakika: Veda meajı attı, 7 gündür haber alınamıyor!
GÜNDEMErkek hemşireden 7 gündür haber yok
VAHŞİ CİNAYET! Son dakika: Kayıp şahıs cinayete kurban gitmiş! - Haberler
GÜNDEMKayıp şahıs cinayete kurban gitmiş!
Ağız spreyi orucu bozar mı? Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı?
GÜNDEMAğız spreyi orucu bozar mı?
Sınavlar ne zaman başlıyor? MEB AÇIKLADI: Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?
GÜNDEMSınavlar ne zaman başlıyor?
UÇAK DÜŞTÜ! Son dakika: Konya'da eğitim uçağı düştü: Pilot şehit oldu - Haberler
GÜNDEMKonya'da eğitim uçağı düştü!