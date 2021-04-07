Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruçla ve Ramazan ayıyla ilgili merak edilen sorular cevaplandırıldı. Ağız bakım tedavileri süren vatandaşlar Ramazan ayında oruç tutup tutamayacağını araştırıyor. Diş temizletmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş temizletilir mi, oruç bozulur mu?

DİŞ TEMİZLETMEK ORUCU BOZAR MI?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.