ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Şu an için Discord'un yeniden açılacağı kesin bir tarih bulunmuyor. Ancak Bakan Uraloğlu'nun "bir müddet sonra açacağız" açıklaması, sürecin son aşamaya geldiğine işaret ediyor.

Kullanıcılar, Discord'un yeniden kullanıma açılmasıyla ilgili resmi açıklamaları ve alınacak yeni kararları yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak duyuruların ardından erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin takvimin netleşmesi bekleniyor.