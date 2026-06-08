Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklama! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak?
Discord'un Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağı kullanıcılar tarafından merak edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Bakan Uraloğlu, Discord'un Türkiye'nin talep ettiği içerik kaldırma ve güvenlik kriterlerine büyük ölçüde uyum sağladığını belirterek erişim engelinin kaldırılması için önemli bir mesaj verdi. Peki, "Discord açılacak mı?", "Discord ne zaman açılacak?" ve "Discord erişim engeli kalktı mı?" İşte Discord son durum...
Türkiye'de erişim engeli nedeniyle uzun süredir kullanılamayan Discord ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon programında dijital platformların Türkiye'deki faaliyetleri ve hukuki yükümlülükleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Discord konusunda dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, platformun Türkiye'nin taleplerine uyum sağlama noktasında önemli adımlar attığını söyledi. Peki Discord açılacak mı? Discord ne zaman açılacak, neden kapatılmıştı, erişim engeli kalkacak mı? İşte detaylar...
DİSCORD AÇILACAK MI?
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Discord'un yeniden erişime açılması yönünde önemli bir aşama kaydedildi.
Uraloğlu, platformun özellikle içerik kaldırma ve güvenlik tedbirleri konusunda Türkiye'nin beklentilerine uygun adımlar attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Discord, içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız."
Bu açıklama, Discord'un yeniden erişime açılabileceğine yönelik şimdiye kadarki en net mesajlardan biri olarak değerlendiriliyor.
DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?
Milyonlarca kullanıcının merak ettiği sorunun yanıtı henüz netleşmedi.
Bakan Uraloğlu erişim engelinin kaldırılması konusunda olumlu bir tablo çizse de Discord'un hangi tarihte yeniden açılacağına ilişkin kesin bir gün vermedi. Bu nedenle platform şu an için erişime kapalı durumda bulunuyor.
Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar ve mahkeme süreçleri sonrasında Discord'un yeniden erişime açılması bekleniyor.
DİSCORD NEDEN KAPATILDI?
Discord'a yönelik erişim engeli kararının temelinde platform üzerindeki bazı içerikler ve güvenlik konuları yer alıyordu. Yetkililer, özellikle çocukların korunması, yasa dışı içeriklerin kaldırılması ve kullanıcı güvenliğinin sağlanması konusunda çeşitli taleplerde bulunmuştu.
Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeyen platformlar hakkında zaman zaman erişim engeli kararları uygulanabiliyor. Discord'un da bu süreçte gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyordu.
ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?
Şu an için Discord'un yeniden açılacağı kesin bir tarih bulunmuyor. Ancak Bakan Uraloğlu'nun "bir müddet sonra açacağız" açıklaması, sürecin son aşamaya geldiğine işaret ediyor.
Kullanıcılar, Discord'un yeniden kullanıma açılmasıyla ilgili resmi açıklamaları ve alınacak yeni kararları yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak duyuruların ardından erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin takvimin netleşmesi bekleniyor.