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Haberler Dünya SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklamalar!
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklamalar!

Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Hakça paylaşım olmadan KKTC'de ve Türkiye Cumhuriyeti de gerekli adımları da atacaktır" dedi

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklamalar!
Çavuşoğlu'ndan KKTC'de açıklamalar!
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Tatar ile birlikte heyetler arası görüşmelere katıldı. Bakan Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"KONFERANS ÖNERİSİ HALA MASADA"

"Kıbrıs tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Hakça paylaşım olmadan KKTC'de ve Türkiye Cumhuriyeti de gerekli adımları da atacaktır, aksi takdirde biz gerekli adımları attık ve atacağız

Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır"

Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz." dedi.

Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine de değinen Çavuşoğlu, "AB ve BM hakça paylaşım konusunda gerekli adımları atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin garantör ülke olduğunu söyleyen Tatar, "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir" dedi.

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