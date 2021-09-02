Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması! 0:00 / 0:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Ankara’da ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yönelik, "Şu andaki şartlarda askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları ülkeden ayrılması için kullanıma açılabilir, havaalanındaki durum görülebilir. Havalimanın işletilmesi için Taliban'dan bize gelen teklif var ama Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği konu değil. Buradaki en önemli şey havaalanının güvenliği" dedi.

AB-Türkiye göç mutabakatına ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 olarak azaldı. Maalesef Avrupa ülkeleri kendi üstlerine düşeni yerine getirmedi. Bu mutabakatın güncellemesi konusunda hem fikir kaldık.

'BİZ PARA VERİYORUZ AFGANLARI ÜLKEDE TUTUN' ANLAYIŞIYLA İŞ BİRLİĞİ OLMAZ

Afganlar konusunda biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz. Afganların ülkesine gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri üzerine bir mutabakat sağlanmalı. Basit formül ve anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım, gerçekçi çözümler lazım. Biz düşüncelerimizi net bir şekilde AB'ye aktarmamıza rağmen olumlu bir adım göremedim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak göçmen konusunda ahlaki ve insani sorumluluğumuzu yerine getirdik. O nedenle herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz. Hollanda'dan bize şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi ancak böyle bir şeyi kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı