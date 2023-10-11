Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda bir görüşme yaptı
Giriş: 11.10.2023 - 19:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:10
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile NATO genişlemesi konuları ele alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.