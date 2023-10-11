Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda bir görüşme yaptı

Anadolu Ajansı Giriş: 11.10.2023 - 19:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL