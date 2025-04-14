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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü

        Dışişleri Bakanı Fidan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüşmeler gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:52
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        Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), çok sayıda mevkidaşıyla bir araya gelerek diplomasi trafiğini sürdürdü.

        NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF kapsamında Fidan, çok sayıda mevkidaşıyla görüştü.

        Bakan Fidan, ADF'nin ikinci gününde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

        Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

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        Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

        İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya gelen Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

        Bakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan

        Bakan Fidan'ın, toplantı marjında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinde, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

        Bakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov

        Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

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