Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), çok sayıda mevkidaşıyla bir araya gelerek diplomasi trafiğini sürdürdü.

NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF kapsamında Fidan, çok sayıda mevkidaşıyla görüştü.

Bakan Fidan, ADF'nin ikinci gününde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

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Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya gelen Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Bakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan