Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'daki Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuştu

        Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'daki Nükleer Enerji Zirvesi’nde konuştu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin hızla büyüyen bir endüstriyel ekonomi olarak, yeni enerji tedarik programlarını uygulamaya koyduğunu, bu nedenle sivil nükleer alana adım attığını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakanı Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuştu.

        Fidan, Gazze'deki saldırılar devam ederken İsrailli yetkililerin nükleer silahlarla ilgili söylemlerinin ciddiye alınması gerektiği ifade etti. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin olası bir nükleer silah yarışını önlemek için bölgenin nükleer silahsızlandırılması çağrısını yineledi.

        UAEA ve Belçika'ya doğru bir zamanda yapılan toplantıyı organize ettikleri için teşekkür eden Fidan, "Zirve, sivil nükleer enerjinin geleceği açısından bir dönüm noktası teşkil ediyor" dedi.

        Bu vesileyle sivil nükleer enerjinin, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün tasdik edildiğini belirten Fidan, "Türkiye, halihazırda iddialı bir temiz enerjiye geçiş gündemiyle sağlam bir enerji rotası ve kaynak çeşitlendirme stratejisi uyguluyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin hızla büyüyen bir endüstriyel ekonomi olarak, yeni enerji tedarik programlarını uygulamaya koyduğunu, bu nedenle sivil nükleer alana adım attığını dile getirdi.

        "Akkuyu Nükleer Güç Santrali bizim öncü projemizdir" diyen Fidan, santralin tamamen faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını, küçük modüler reaktörlerin yanı sıra ilave konvansiyonel tesisler de inşa ederek bu seviyenin yükseltilmesinin amaçlandığını aktardı.

        Fidan, "Bu alandaki ilk adımlarını atan bir ülke olarak, UAEA ile işbirliği içinde en yüksek uluslararası güvenlik standartlarını uyguluyoruz. Ayrıca nükleer enerji projelerinin finansmanı için küresel işbirliğinin önemini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

        ZAPORİJYA'DAKİ SON DURUM

        Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşanan durumunun endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz ve bölgemiz Çernobil felaketini yaşamak zorunda kaldı. Bir diğerine dayanamayız" değerlendirmesini yaptı.

        REKLAM

        Türkiye'nin Zaporijya'da benzer bir felaketi önlemek için çeşitli girişimlerde bulunduğuna işaret etti.

        NÜKLEER SİLAH SÖYLEMİ VE GAZZE'DEKİ DURUM

        Fidan, nükleer silahların kullanılmasının veya bu yönde tehditte bulunulmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, bu söylemlerin güvenli ve enerji bakımından temiz bir geleceğe yönelik ortak arayışa gölge düşürdüğüne dikkati çekti.

        Bu açıdan en fazla baskı altında olan bölgenin Orta Doğu olduğunu vurgulayan Fidan, "Gazze'deki katliam sürerken İsrailli yetkililerin nükleer silahlarla ilgili söylemleri, sadece 'pervasız' denilerek geçiştirilemez. Dolayısıyla Türkiye, olası bir nükleer silah yarışını önlemek için bölgenin nükleer silahsızlandırılması çağrısını yinelemektedir." ifadelerini kullandı.

        Fidan, UAEA'nın gelişen nükleer güvenlik ve güvenlik manzarasındaki kritik rolünü takdir ettiklerini kaydetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan fidan
        #belçika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi