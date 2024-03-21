Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'daki Nükleer Enerji Zirvesi’nde konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Fidan, Gazze'deki saldırılar devam ederken İsrailli yetkililerin nükleer silahlarla ilgili söylemlerinin ciddiye alınması gerektiği ifade etti. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin olası bir nükleer silah yarışını önlemek için bölgenin nükleer silahsızlandırılması çağrısını yineledi.

UAEA ve Belçika'ya doğru bir zamanda yapılan toplantıyı organize ettikleri için teşekkür eden Fidan, "Zirve, sivil nükleer enerjinin geleceği açısından bir dönüm noktası teşkil ediyor" dedi.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali bizim öncü projemizdir" diyen Fidan, santralin tamamen faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını, küçük modüler reaktörlerin yanı sıra ilave konvansiyonel tesisler de inşa ederek bu seviyenin yükseltilmesinin amaçlandığını aktardı.

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin hızla büyüyen bir endüstriyel ekonomi olarak, yeni enerji tedarik programlarını uygulamaya koyduğunu, bu nedenle sivil nükleer alana adım attığını dile getirdi.

Bu vesileyle sivil nükleer enerjinin, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün tasdik edildiğini belirten Fidan, "Türkiye, halihazırda iddialı bir temiz enerjiye geçiş gündemiyle sağlam bir enerji rotası ve kaynak çeşitlendirme stratejisi uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Bu alandaki ilk adımlarını atan bir ülke olarak, UAEA ile işbirliği içinde en yüksek uluslararası güvenlik standartlarını uyguluyoruz. Ayrıca nükleer enerji projelerinin finansmanı için küresel işbirliğinin önemini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

ZAPORİJYA'DAKİ SON DURUM

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşanan durumunun endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz ve bölgemiz Çernobil felaketini yaşamak zorunda kaldı. Bir diğerine dayanamayız" değerlendirmesini yaptı.

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Türkiye'nin Zaporijya'da benzer bir felaketi önlemek için çeşitli girişimlerde bulunduğuna işaret etti.