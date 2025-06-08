Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 17:52 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Rutte ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Rutte'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Görüşmede, 24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?