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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da temaslarda bulunacak | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da temaslarda bulunacak

        Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Rusya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Rus lider Putin ve Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:43
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        Bakan Fidan, Rusya'da temaslarda bulunacak
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’ya resmi ziyareti kapsamında bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşecek. Bakan Fidan yarın ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

        Bakan Fidan ayrıca, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

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