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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken ile görüştü! - En son haberler
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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