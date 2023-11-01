Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşmeler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler değerlendirildi. Acil ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın teşkili yönünde atılabilecek adımlar ele alındı.

BAKAN FİDAN ALMANYA'YA GİDİYOR

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada geziyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde yarın düzenlenecek 'AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'i ziyaret edecek. AB'ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği konferansta, AB'nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile gerek birliğin gerek aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Sayın Bakanımızın konferans öncesinde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili bir görüşme ve konferans marjında bazı mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştirmesi de öngörülmekte"