Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti.
Giriş: 04.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanı'nda Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı.
Bakan Fidan, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed ile görüştü.
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