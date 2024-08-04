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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:56
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        Bakan Fidan Mısır'da
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanı'nda Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı.

        Bakan Fidan, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed ile görüştü.

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        #hakan fidan
        #mısır
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