Çavuşoğlu Atina temaslarına başladı! 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Atina’da ziyaretlerine başladı.

BakanÇavuşoğlu, ziyaret kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle birlikte görüşmenin yapılacağı Dışişleri Bakanlığına geldi.

Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Dendias ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler ile Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumunu değerlendirmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek ve ortak basın açıklaması yapacak.

POZİTİF GÜNDEM VURGUSU

Çavuşoğlu dün ziyaret öncesi yaptığı açıklamada pozitif gündem vurgusunda bulunmuş, "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu ile Dendias 15 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından ilk kez bir araya gelecek ve canlı yayında açıklamalarda bulunacak.

DENDIAS'IN SÖZLERİ GERGİNLİK YARATMIŞTI

Ankara’da gerçekleşen görüşmede, Dendias’ın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini belirtmesi ancak mülteci sorununun Türkiye tarafından kullanıldığını, Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden bahsettiğini söylemesi gerginlik yaratmıştı.

Çavuşoğlu canlı yayında Dendias'ın sözlerine tepki göstererek, "Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum" demişti.