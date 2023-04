HABERTURK.COM

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklamalar...

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hedefimiz Antalya'da ve Türkiye'de seçim kampanyasını yürütmek. Antalya'da Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye daha fazla milletvekili kazandırmak için çalışmak. Bugüne kadar hiç bakanlıkla ilgili hesap yapmadım. Ben partinin kurucularından birisiyim. 2013 25 Aralık tarihinde AB Bakanı olarak göreve geldim. 13 sene içinde bakanlık veya başka bir pozisyon için ne ima ettim, ne talep ettim ne de olmadım diye sitem ettim. Verilen her görevi layıkıyla yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri oldu, 4 arkadaşımızı Kabine'de görevlendirdi. Daha sonra 3 arkadaşımız daha geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yine seçilecektir. Kendisinin takdiridir, elbette kendi kabinesinde istediği arkadaşlarımıza görev verecektir.

"ANKETLERE BAKTIĞIMIZDA ANTALYA'DA İYİYİZ"

Geçen seçim Millet İttifakı bizden 2 puan öndeydi. Bu dönemde anketlere baktığımızda çok daha iyi durumdayız. Antalya'da şu anda durumumuz çok şükür iyi. Antalya'da siyasi nezaket vardır. Ben onu İzmir'de de gördüm. Bizim orada herkes birbirine saygı duyar. İlk dönemde bir iki milletvekilinin gerginlik yarattığını gördük. Sayın Baykal sağ iken de her zaman hiçbirimize karşı kırıcı olmadık. Elbette siyasetin gereği birbirimizi eleştirdik. Belediyeyi eleştiriyoruz. Belediye başkanları arasında da Antalya'da bir nezaket vardır. Meclis'te de birlik beraberlik bakımından Antalya hep örnek gösterilir. Önyargılı olmamak lazım. Bir keresinde İzmir, Karşıyaka'da Atatürk Caddesi var. Basının bir kısmı orada gerginlik olur dedi. 'Gidelim' dedi. Caddeye girdik, CHP'liler 'Hoşgeldiniz Mevlüt Bey, neredeydiniz siz?' demişti. CHP'li belediyeyi de ziyaret ettik. Nezaketle karşıladılar. Neticede hepimiz farklı partilerdeyiz. Ama hepimizin istikameti aynı olmalıdır. Vatan, millet için siyaset yapıyoruz. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Siyaset de bir yarıştır. Nezaket için de o yarışı devam ettirmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız depremden sonra gürültüsüz seçim yapalım demişti.

"HALKIMIZ İLK TURDA İŞİ BİTİRECEK"

Halkımızın oyunu ipotek altına almayalım. Anketlere göre konuşuyoruz, öyle görünüyor ki, halkımız ilk turda işi bitirecek. Ülkenin şu anda seçim atmosferinden bir an önce çıkması lazım. Biz sürekli anket yaptırıyoruz. İnsanlar dik duruşa önem veriyor. Herhangi bir yerde ülkenin haklarını iyi savunduğumuz zaman CHP'lisi de vatansever herkes olumlu tepki gösteriyor. Son zamanlarda dış politikadın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikanın daha fazla beğenildiğini görüyoruz. Diğer tüm partilerin de önemli bölümü dış politikamızla ilgili görüşü olumlu. Anketlere sık sık bakıyoruz. Dış politikanın şu anda tercihte olumlu bir etkisi var. Halkımızın normalleşme sürecine ciddi bir desteği var. Diplomaside, uluslararası ilişkilerde sürekli dostluğun, sürekli düşmanlığın olmaması lazım. Diyaloğun kopmaması önemli. Türkiye'nin sergilediği özellikle Ukrayna savaşı, Türk dünyasında Cumhurbaşkanımızın oynadığı rol. Herkesin imrendiği denge politikası, arabuluculuk, kolaylaştıcılık rolümüz, Tahıl Anlaşması, bizi seven ve sevmeyen tarafından herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Kardeş ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi can Azerbaycan başta olmak üzere. Dünyanın her yerinde arabaluculuk konusunda marka ülke olmamız. Depremde gördük ki Afrika ülkeleri bile bize yardım için yarıştı.

"RUSYA VE UKRAYNA İLE KONUŞAN BİZDEN BAŞKA ÜLKE YOK"

Ekonomi politikalarımızın başarısı. İhracatımızın artması. Halkımız dış politikayı ve dış politika adımlarını çok yakından takip ediyor. Bu son zamanlarda bazı ülkelerde ilişkilerimizi normalleştirdiğimiz için değil genel anlamda izlediğimiz dış politika. Mesela Rusya-Ukrayna arasında taraf tutmamamız. Bugün NATO üyeleri arasında her iki taraf arasında bizden başka konuşan var mı? Şimdi muhalefet biz iktidara gelirsek taraf tutacağız diyor. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Ukrayna ile kimlikle seyahati başlattıktan sonra en az yüzde 60 oranında turist sayısı artıyordu. Savaştan sonra azaldı. Savaştan sonra ülkemize Rusya ve Ukrayna'dan gelen oldu. Bunun kiralar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Vatandaşımızın beklentisi kira artışlarında düzenleme yapılarak bunun sınırlandırılması. Tabii bu arz talep dengesi ayrı bir şey. Yaklaşık 1 milyon eve şu anda girilemiyor. Vatandaşlarımız üst limit getirilsin diyor. Gerçekten bazı yerlerde sadece Antalya'da değil fiyatların arttığını gördük. Afyon'da daha makul olduğunu görüyoruz. Birçok yerde arttı maalesef.

"YURT DIŞI OYLARDA AÇIK ARA ÖNDEYİZ"

Yurt dışında yaklaşık 3 milyon civarında seçmen var. Vatandaşlarımızın daha önceki arzusu Türkiye'nin yönetimine hak sahibi olmak; yani oy kullanabilmekti. Bu sanırım 6. seçim olacak. Her seçimde vatandaşlarımızın kullandığı oy sayısı artıyor. Yüzde 50'nin üstüne çıktı en son. Cumhur İttifakı açısından lehimize. Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Bir de kıyaslama imkanı oluyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız 20 sene önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin farkını görüyor. Bundan gurur duyuyor. Türkiye'nin ezik durmaması oradaki vatandaşlarımızın gururunu okşuyor. Eskiden vatandaş ehliyetini alabilmek için Türkiye'ye geliyordu. Avusturalya'dan buraya geliyordu. Artık yerinde alabiliyor. İşleri kolaylaştırdık, 7/24 saat konsolosluk hizmeti veriyoruz. Yapay zeka ile hizmet veriyoruz. Araçlarla gelen var. Bu araçların kalma süresi eskiden daha kısaydı. Cep telefonlarıyla da öyle. Biz vatandaşlarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık. Onları orada yalnız hissettirmemiz lazım. Yurt dışında seçmen bakımından Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak açık ara öndeyiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili elektronik oya geçilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim ve temennim. Buna siyasi partilerin YSK ile birlikte karar vermesi gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞMESİ

Diplomaside gelenekler, teamüller vardır. Bu büyükelçi ve bizim düzeyimizde de geçerlidir. Uluslararası örgütler düzeyinde de. Bir ülke seçim atmosferine girdiği zaman mecburi olmadığı sürece o ülkeye ziyarette de bulunulmaz. Yanlış anlaşılır diye. Büyükelçi tabii ki herkesle görüşür. Seçim ortamında bir büyükelçinin seçici bir şekilde bir adayla görüşmesi doğru değildir. Açık bir şekilde taraf tutan ülkelerin olduğu ortamda büyükelçilerin çok dikkat etmesi lazım. Bazen bize başvuruyorlar görüşmek istedikleri zaman. Bu görüşmeyle ilgili bize bir şey söylenmedi. Kimle görüşürse o bizim bakanlıktan da izin, görüş alması gerekiyor. Bir belediye başkanı da görüşmeden önce. Kanunlar, kurallar onu söylüyor. Bir görüşümüzü sorması lazım, iki o görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermesi lazım. Maalesef mütekabiliyet kurallarını da bu düzensizlikten dolayı tam olarak uygulayamıyoruz. Kendilerine yönelik eleştiriler olmaması bakımından şeffaf yürütülmesi gerekiyor. Bizim büyükelçilerimiz de görüşür, merkeze rapor yazar ama seçim zamanında buna özen gösterilir. Seçim zamanında bir partiyi tuttuğunu göstermemek lazım. İçinden tutabilirsin, ben ona karışamam, bilemem de. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hassasiyete dikkat ediyor. Biden, sayın Cumhurbaşkanımızı ABD'ye davet etti. Cumhurbaşkanımız 'seçim bitsin sonra geliriz' dedi.

"TARAF TUTAN AKPM MİLLETVEKİLİNİ ÜLKEYE ALMAYACAĞIZ"

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden gelip HDP'ye kampanyasına katıldı. Daha sonra gelmek istedi biz almadık. Şimdi AKPM'de Ukrayna asıllı Alman milletvekili listeye konmuş. Şimdi onu almayacağız; çünkü açıkça taraf tutuyor. Değiştirirlerse değiştirirler, değiştirmezlerse almayacağız. Gelip de Türkiyenin iç işlerine karışmak olmaz. Şu ana Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir büyükelçi görüşmek istediği zaman hayhay diyoruz. Yurt dışına gitmek istediklerinde yardımcı oluyoruz. Kimseye görüşmeyin demeyiz, bunun kanunlar içinde, şeffaf olması lazım.

"AB VİZE SERBESTİSİYLE İLGİLİ KILIÇDAROĞLU'NA SÖZ MÜ VERDİ?"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini takip ediyorum. Biz de 'bekara boşanmak kolay' derler. Sürekli yapamayacağı şeyleri vaat ettiğini görüyorum. Vize serbestisi konusunda kimin karar alması lazım? AB'nin karar alması lazım. Biz 5 diyoruz onlar 6 kriter kaldı diyor. Sonuçta AB karar verecek. 3 ay içinde AB vize serbestiyetiyle ilgili söz mü verdi? Bunu bilmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu terörle mücadelede nasıl bir kanun çıkartacakmış? Kanun hükmü kararname ile işten atılanları çıkaracağız diyor. Şimdi KHK ile atılan FETÖ'cü var. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları hepimiz için önceliktir. Darbe girişiminden sonra bile OHAL'de bile azami dikkat etmişizdir. AB müzakere sürecinde en zor fasıllar 23 ve 24. İnsan hakları, özgürlük ve adaletle ilgili. Bize bildirmemelerine rağmen Türkiye bu iki faslın açılış kriterlerini gerçekleştirmiştir. Ama açmadılar. Son birkaç yıldır vize serbestisiyle ilgili diyaloğu başlatalım diyoruz. Atılacak adımlar belli. Terörle Mücadele Kanunu'nda nasıl bir değişiklik yapacak da bunu elde edecekmiş? AB isterse bu kararı alır. AB siyasi karar alıyorsa onu da bilelim. Bu konularda nasıl bir değişiklik yapacak sayın Kılıçdaroğlu? Esas konu terörle mücadele.

"ADIM ATIYORUZ, AB DE SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMELİDİR"

Vize serbestisi bizim önceliklerimizden bir tanesi olmaya devam edecek. Biz AB'yle müzakereye devam etmek istiyoruz. AB'nin de buna samimi olarak yanaşması lazım. Biz bu doğrultuda adım atmaya devam edeceğiz. Hatta vize serbestisini yerine getirmedikleri için Geri Kabul Anlaşması'nı askıya aldık. Türkiye'nin dış politika önceliği ekonomi diplomasisi. Bunun içinde sağlık turizmi, ticaret ve ihracat. İkincisi Afrika açılımı. Latin Amerika'dan sonra ekonominin merkez gücü Asya'ya kaydığı için yeniden Asya dedik. Eskiden Afrika'da yoktuk. Toplamda 12 büyükelçiliğimiz vardı, şu anda 44. Her ülkeyle binden fazla eylem unsuru üzerinde çalışıyoruz. Ağırlıklı ekonomi tabii ki. Bu açılımlarımız devam edecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nı küresel bir aktör yapmamız lazım. D-8'i D-20 yapmamız lazım. Şimdi Azerbaycan da başvurdu. Bizim kurucusu olduğumuz, önemli aktör olduğumuz tüm bölgesel örgütleri küresel aktör hale getireceğiz.

"TAHIL ANLAŞMASIYLA DÜNYADAKİ HER HANEYE KATKI SAĞLADIK"

Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile biraraya gelmekte hemfikiriz. AB'den hiç bir zaman vazgeçmedik ama AB bizi oyalıyor. AB'deki rolümüzü arttıracaız. Latin Amerika ve ABD ile ilişkilerimizi geliştirmek önceliklerimiz olacak. Bir Tahıl Anlaşması'yla dünyadaki her haneye biz katkı sağladık. Dünyada ciddi bir güç paylaşımı, yarış var. Çok taraflılık ve sistemin yetersizliğinden dolayı yeni güçler ortaya çıkıyor. Türkiye bu güç paylaşımı içinde çok sağlam bir yerde olması lazım. Tabii ki Türkiye'nin istikrarı, demokratikleşmesi, reform yapmasıyla orantılıdır. Daha fazla reform, daha fazla insan hakları, daha fazla demokrasi. Yenilikler var, beklenti ve talepler de değişiyor. Bizim bu değişimi çok iyi yönetmemiz lazım. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Türk diplomasisinin de yüzyılı olacak. Bu dengeli politikalarla olur, birilerine yaranacağız diye onların güdümüne girmekle olmaz. Özellikle savunma sanayi konusunda 4,5 milyar dolarlık ihracatı 10, 20 katına çıkarmak için çalışıyoruz.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ŞÜKRİ İLE GÖRÜŞME

Çok iyi bir görüşme geçti. Semih Şükri ile son 3 görüşmemizin hepsi aynı sıcaklıkta; hatta artan sıcaklıkta geçti. Adana'ya geldi. Mersin'e gittik. Benim ziyaretim de çok iyi geçti. Çeşitli platformlarda özellikle BM marjında her sene görüşüyorduk. Cumhurbaşkanlarımızın Katar'da görüşmelerinden sonra hızlı bir ivme yakaladık. Ticaret ve ekonomi komisyonunun kurulması, ortak ticaret odasının kurulması, ticaret bakanları da Türkiye'ye gelecek. Uluslararası örgütler nezdinde birbirimize destek olacağız. Adaylıklarımızı destekleyeceğiz. Libya'yı seçime götürecek bir yol haritasında mutabık kaldık mesela. Her iki tarafla görüşüyoruz. Tam tersine Libya'yı birleştirmeye çalışıyoruz. Ortak bir tabur kurma projesi var. Askeri birlik. Bu önemli bir adım. Esas seçimle ülke birleşebilir. Şu anda bana göre iki önemli aktör Mısır ve Türkiye. Tabii Cezayir, Katar, BAE de önemli. Rusya ilgi göstermese de orada bir aktör. Türkiye ile Mısır'ın işbirliği yapması, aynı amaçla beraber çalışması Libya'nın yararınadır. Filistin meselesi mesela. Sadece Ramazan ayında İsrail'in pervasızca saldırılarının durması bakımından değil. Filistinli kardeşlerimizin ev, arazi, topraklarının gasp edilmesiyle ilgili birçok sorun var. Mısır İslam dünyası, Filistin, Akdeniz, Ortadoğu, Afrika için önemli bir ülke diyorduk. Şimdi beraber çalıştığımızda bunun olumlu etkileri olacaktır.

