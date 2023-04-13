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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Mısır ile büyükelçi atamasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:



Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim. Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi için somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde açıklayacağız.

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