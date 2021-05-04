Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Türkiye ile Mısır Arasında Gerçekleştirilecek Siyasi İstişareler Hk.
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilecektir.
Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."
MISIR DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk heyetiyle Kahire'de yapılan görüşmeler 'istikşafi' olarak nitelendirildi.
Açıklamada, "Türk tarafıyla görüşmelerde ilişkilerin normalleşmesini sağlayabilecek gerekli adımlar üzerinde durulacak" denildi. Ayrıca görüşmelerin ikili ilişkileri ve bölgesel konuları kapsayacağı kaydedildi.
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