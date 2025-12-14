Dışişleri Bakanlığı'ndan Sidney'deki saldırıya kınama

Habertürk
Habertürk
        Dışişleri Bakanlığı, Sidney'de gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 18:04 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:04
        Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." denildi.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

        Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz."

