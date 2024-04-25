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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili'ye '1915 Olayları' suçlaması

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili'ye '1915 Olayları' suçlaması

        Dışişleri Bakanlığı, 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak kabul eden Şili Parlamentosu'na tepki gösterdi. Bakanlık, "Karar yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama yetkisi yoktur" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:08
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        Dışişleri'nden Şili'ye '1915 Olayları' suçlaması
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        Dışişleri Bakanlığı, 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıyan Şili Parlamentosu'na tepki gösterdi.

        Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

        "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar yok hükmündedir.

        Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

        Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır."

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