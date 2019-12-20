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Dışişleri'nden ABD Kongresi'ne kınama

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 2020 savunma bütçe tasarısını onaylamasına tepki gösterdi. Aksoy, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının bu tür çabalarının sadece kendi itibarlarına ve güvenilirliklerine zarar verdiğini vurguladı.

Dışişleri'nden ABD Kongresi'ne kınama
AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi'nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına ilişkin, "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz" diye konuştu.

Aksoy, tasarılar hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, 2020'de ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nca kabulünün, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilere her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu vurguladı.

Sözcü Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD'li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir."

F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs adasındaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz'deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevrelerin girişimlerinin her şeyden önce ABD'nin kendi menfaatlerine zarar verdiğine işaret eden Aksoy, bu girişimlerin, bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğinin zamanla idrak edileceğini kaydetti.

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