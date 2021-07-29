Dışişleri'nden ABD'ye 'Heybeliada Ruhban Okulu' cevabı 0:00 / 0:00

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Bilgiç, ABD'li mevkidaşı Price'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaja, yine resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Price'ın, "50 yıl önce Türkiye'nin yüksek öğrenimi millileştirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasına neden oldu" açıklamasını ve Türkiye'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması yönündeki çağrısını, Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." diye yanıtladı.

RUHBAN OKULU ZİYARETİ

2019 yılında Yunanistan Başbakanı olan Çipras, 1844'te açılan ve 1971'den bu yana kapalı bulunan Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret ederek burayı ziyaret eden görev başındaki ilk Yunanistan Başbakanı sıfatını kazanmıştı. Çipras'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etmişti.

Patrik Bartholomeos da, Ruhban Okulu'nun açılması çağrısını yapmış ve İbrahim Kalın'a seslenerek "Sayın İbrahim Kalın beyefendi, lütfen bu yöndeki ricalarımızı sayın Cumhurbaşkanımıza yinelediğimizi ve yenilediğimizi iletiniz." demişti.