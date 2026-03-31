        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail'e kınama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail'e kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınadı.

        Giriş: 31.03.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz.

        İşgalci güç İsrail’in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür.

        Başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu işgalci güç İsrail’in ırkçı ve hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz."

