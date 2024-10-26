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        Haberler Dünya Dışişleri'nden "İsrail-İran" açıklaması: En sert şekilde kınıyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri'nden "İsrail-İran" açıklaması: En sert şekilde kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu. İsrail'in bölgeyi daha büyük savaşların eşiğine getirdiğini belirten Bakanlık, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun durdurulması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:32
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        Dışişleri'nden "İsrail-İran" açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu Haberi Görüntüle

        Açıklama şöyle:

        "İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

        Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.

        İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.

        Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.

        Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz.

        Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır."

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