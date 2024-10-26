Dışişleri'nden "İsrail-İran" açıklaması: En sert şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

"İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.

İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.

Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.