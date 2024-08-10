Dışişleri'nden 'okul' saldırısına kınama: Engellemeyen ülkeler de bu ölümlere ortak

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bulunan bir okula saldırı düzenlemesi ve 100 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bir yazılı açıklama yayımladı.

İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü Haberi Görüntüle

Açıklama şöyle:

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."