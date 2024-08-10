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        Haberler Dünya Dışişleri'nden 'okul' saldırısına kınama: Engellemeyen ülkeler de bu ölümlere ortak | Dış Haberler

        Dışişleri'nden 'okul' saldırısına kınama: Engellemeyen ülkeler de bu ölümlere ortak

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de okulu hedef alarak 100 kişinin ölümüne sebep olmasını kınadı. Bakanlık, Netanyahu hükümetini durdurmayan ülkelerin bu ölümlere ortak olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:42
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        Dışişleri'nden 'okul' saldırısına kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bulunan bir okula saldırı düzenlemesi ve 100 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bir yazılı açıklama yayımladı.

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        Açıklama şöyle:

        "İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

        Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

        İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."

        İsrail'den okul saldırısı

        İsrail, binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada bir saldırı gerçekleştirmiş, en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştı.

        Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

        İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

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