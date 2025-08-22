Dışişleri'nden Süleymaniye'deki gelişmelere ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz." dedi.
Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır."