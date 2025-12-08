Habertürk
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz

        Dışişleri'nden Suriye açıklaması: "Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz"

        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı açıklamada, "Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz. Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye'nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır." ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:40
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı Haberi Görüntüle

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır.

        Türkiye olarak, Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."

