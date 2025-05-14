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        Haberler Gündem Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Kıbrıs Özel Temsilcisi kararı AB’nin iç meselesi

        Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Kıbrıs Özel Temsilcisi kararı AB’nin iç meselesi

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Avrupa Komisyonu tarafından 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, AB'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:14 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:14
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        Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Kıbrıs Özel Temsilcisi kararı AB'nin iç meselesi
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması hakkındaki soruyu, "Avrupa Komisyonu tarafından 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, AB'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz.

        Nitekim AB, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmelerine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirmiştir. Aradan geçen sürede Kıbrıs meselesine ilişkin olarak münhasıran Rum tarafının tutum ve iddialarını savunagelen AB’nin söz konusu tarafgir yaklaşımının son dönemde daha da pekiştiğini gözlemlemekteyiz. Diğer taraftan, söz konusu yetkilinin, Rum tarafını, Kıbrıs Adası’ndaki gerçekleri artık kabullenmeye sevk etmesini ve bu şekilde Rumların, ileride girişilebilecek yeni bir müzakere sürecinin bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütüleceğini idrak etmelerine yardımcı olmasını bekliyoruz" diye yanıtladı.

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