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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Tüm kurumlarımızla Irak Türkmenlerinin yanındayız | Dış Haberler

        Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Tüm kurumlarımızla Irak Türkmenlerinin yanındayız

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük'te yapılacak nüfus sayımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir. Bu usulsüzlüğün, aslında Kerküklü olmayan kitlelerin oldubittiyle Kerkük nüfusuna dahil edilmesi sonucunu doğuracağı ve bunun ileride yapılacak seçimlere de etki edeceği açıktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 22:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:42
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        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
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        Irak’taki nüfus sayımı çerçevesinde Kerkük’e yönelik gerçekleşen nüfus hareketliliği hakkında sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, şu ifadelere yer verdi:

        Türkiye olarak, tüm kurumlarımızla, Irak Türkmenlerinin yanında duruyor, hak ve menfaatlerini gözetiyoruz. Bu çerçevede, Irak’la aramızda dostluk köprüsü teşkil eden ve Kerkük’te yoğun bir nüfusa sahip olan Türkmen soydaşlarımızın huzur ve güvenlikleri, bu ülkeyle ikili ilişkilerimizdeki temel önceliklerimizdendir. Irak’ta uzun yıllar sonra yapılmakta olan nüfus sayımı için IKB’deki Kürtlerin Kerkük’e yoğun şekilde intikallerine dair kamuoyuna da yansıyan gelişmeler yakından takip edilmiştir. Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir. Bu usulsüzlüğün, aslında Kerküklü olmayan kitlelerin oldubittiyle Kerkük nüfusuna dahil edilmesi sonucunu doğuracağı ve bunun ileride yapılacak seçimlere de etki edeceği açıktır. Irak yetkili makamlarının, son yüzyıldır sayısız katliam ve zulme maruz kalmış Türkmen soydaşlarımızın, nüfus sayımı kapsamında yaşanan bu son gelişmeler nedeniyle bir kez daha mağdur edilmesine müsaade etmemesini bekliyoruz. Kerkük’teki temel beklenti ve hassasiyetimiz, vilayette tarih boyunca oluşan demografik yapıyla oynanmaması ve Kerkük halkının, vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir.

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        #Dışişleri Kerkük
        #Kerkük nüfus sayımı
        #haberler
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