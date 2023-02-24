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Dışişleri Bakanlığı, bir yıl önce bugün başlayan ve tüm dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri temellerini sarsan Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili açıklama metni yayımladı.

Savaşın müzakerelerle adil yönden sona erdirilmesinin gerekli olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle:

"Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna’da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor.

Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor.

Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz.

Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz."

Fotoğraf: AA