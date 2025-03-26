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        Haberler Dünya Avrupa Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi

        Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 01:58 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:58
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        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtildi.

        Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

        Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.

        Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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