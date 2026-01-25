Dişlerinizin çürümesinin nedeni bu hatalar olabilir! İşte günlük hayatta dişlerin çürümesine neden olan alışkanlıklar
Sağlıklı biri olmak elbette her yaşta önemli ama ağız sağlığı genç yaşlı demeden hepimizin hayatını çok ciddi oranda etkileyen çok önemli bir başlık. Erkenden diş çürükleriyle karşılaşmak hem bugünümüzde hem de ileriki yaşlarımızda yaşam kalitemizi düşüreceğinden çürüklerle olabildiğince geç karşılaşmak isteriz. Peki erken diş çürümelerinin arkasında nelerin yattığını biliyor musunuz?
Sağlıklı dişlerimiz yoksa ne yediğimizin tadını çıkarabiliriz ne de içtiklerimizin... Ağız sağlığı vücudumuzun genel sağlığının iyi seyretmesinde başlıca etkisi olan bir başlık kabul edilir çünkü beslenme ağırda başlar ve beslenme yaşamın birincil koşuludur. Bazen, genel itibarıyla sağlıklı biri olsak da diş sorunları yaşayabiliriz. Bu anlarda hayat kalitemiz ciddi oranda azalır.
Kimse erken yaşta dişlerini kaybetmek istemez ama günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız bazı şeyler ya da gözden kaçırdığımız bakım alışkanlıkları dişlerimizle çok erken vedalaşmamıza yol açabilir. Beslenme alışkanlıklarınız çok iyi olsa, şekerli ve asitli gıdalardan kaçınsanız bile diş ve dişeti sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Gelin, günlük hayatta dişlerin çürümesine neden olan alışkanlıkları birlikte gözden geçirelim
Tırnak yemek
Çok basit bir şeymiş gibi görünse de tırnak yemek diş minesinde mikro çatlaklara neden olabilir. Tırnak yeme alışkanlığı olanlarda diş etlerin tahriş olabilir, parmaklardaki bakteriler ağıza taşınıp aft ve enfeksiyon riski oluşturabilir. Tırnak yemek genellikle stresle ilişkilidir. Stresle baş etmeyi öğrenmekte fayda var.
Diş sıkmak veya gıcırdatmak
Sürekli dişleri sıkmak ve gıcırdatmak diş minesini aşındırır, dişlerde çatlak ve hatta kırık oluşmasına neden olur. Aynı zamanda bu durum sürekli çene ağrısı yaşamakla da sonuçlanır. Eğer dişlerinizi sıktığınızın farkında değilseniz doktorunuza danışarak gece plakları kullanabilirsiniz.
Çok sert ve sık fırçalamak
Her gün dişlerimizi fırçalamak elbette gerekir ama ne sıklıkta ve nasıl bir şiddette? Dişleri fırçalarken güçlü bastırmak diş minesinin aşınmasına neden olur. Bu durum tekrarladıkça diş minesi geri itilebilir. Diş fırçanız yumuşak kıllı fırça olsun ve diş macununuzun florürlü macun olduğundan emin olun. Hafif şiddetle günde 2 dakikadan 2 kez fırçalamak yeterli olacaktır.
Dişlerle şişe kapağı açmak
Kapaklı şişeleri açacak bulamayıp dişlerinizle açmaya çalışmak dişlerinize yapacağınız en büyük kötülüklerden biridir. Dişlerinizi açacak yerine kullandığınızda diş minesinde çatlaklar ve hatta kırıklar oluşabilir. Bu konuyu hafife almayın, bu eylem diş dolgularının düşmesine bile yol açabilir.
Şekerli ve asitli gıdaların aşırı tüketimi
Ağzımızın içi zaten bakteri açısından çok yoğun bir yerdir. Bir de şekerli gıdalarla bu bakterileri iyice arttırırız. Şeker, bakterilerin asit üretmesini kolaylaştırır. Bu da dişlerinizin çürüme hızını arttırır. İllaki tatlı yiyecekseniz bunu öğününüzle birlikte yemeli ve ardından bol bol su tüketmelisiniz.
Sigara ve tütün ürünleri kullanmak
Genel sağlığımız açısından da çok büyük riskler barındıran sigara, diş eti hastalığı, ağız kokusu, sararma gibi ağız sağlığı açısından oldukça önemli konularda da kötü bir sınav veriri. Sigarayı bırakmak diş eti sağlığını iyileştirir ve diş tedavisinden göreceğiniz faydayı çoğaltır.
Buz ve çekirdek çiğnemek
Tıpkı dişlerimizi açacak niyetine kullanmak gibi buz, çekirdek ve sert kabuklu yemişler yemek de dişlerde mikro kırıklara yol açabilir. Bu besinler dişte varsa dolgunun düşmesine ve kaplamaların hasar görmesine de neden olur. Aynı şekilde sert cisimler (kalem, örgü şişi gibi) çiğnemek de kaçınılması gereken bir şeydir.
Aşırı kahve ve çay tüketimi
Dişlerinizde gördüğünüz o sarı kızıl lekeler çoğunlukla taninlerin lekelenmesiyle oluşur ve bu lekelenmeye de maalesef kahve, çay gibi içecekler tüketmek neden olur. Özellikle çok kahve veya çay tüketenler diş taşı temizliğine daha çok dikkat etmelidir.
Yetersiz su tüketimi
Günde en az 2 litre su tüketmek sadece genel sağlık için değil diş sağlığı için de oldukça önemlidir. Ağzımızın içindeki tükürük akışını düzenleyen şey sudur. Ağzımızın doğal tamponu ve remineralizasyon için oldukça önemli bir yere sahip olan tükürük azalması durumunda ağzımız kurur bu da hem çürüklerin hem de kötü kokunun meydana gelmesine neden olur.
Gazlı ve asitli içecekler tüketmek
Diş minesini aşındıran bir diğer şey de asitli içeceklerdir. Asitli içeceklere dişleri ne kadar sık maruz bırakırsanız diş çürükleri o kadar hızlı çoğalır. Pipet kullanmak ya da asitli içecekten sonra en az 30 dakika bekledikten sonra dişleri fırçalamak etkisi azaltmaya yardım edebilir.