Dişlerinizin çürümesinin nedeni bu hatalar olabilir! İşte günlük hayatta dişlerin çürümesine neden olan alışkanlıklar

Sağlıklı dişlerimiz yoksa ne yediğimizin tadını çıkarabiliriz ne de içtiklerimizin... Ağız sağlığı vücudumuzun genel sağlığının iyi seyretmesinde başlıca etkisi olan bir başlık kabul edilir çünkü beslenme ağırda başlar ve beslenme yaşamın birincil koşuludur. Bazen, genel itibarıyla sağlıklı biri olsak da diş sorunları yaşayabiliriz. Bu anlarda hayat kalitemiz ciddi oranda azalır.

Kimse erken yaşta dişlerini kaybetmek istemez ama günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız bazı şeyler ya da gözden kaçırdığımız bakım alışkanlıkları dişlerimizle çok erken vedalaşmamıza yol açabilir. Beslenme alışkanlıklarınız çok iyi olsa, şekerli ve asitli gıdalardan kaçınsanız bile diş ve dişeti sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Gelin, günlük hayatta dişlerin çürümesine neden olan alışkanlıkları birlikte gözden geçirelim

Tırnak yemek

Çok basit bir şeymiş gibi görünse de tırnak yemek diş minesinde mikro çatlaklara neden olabilir. Tırnak yeme alışkanlığı olanlarda diş etlerin tahriş olabilir, parmaklardaki bakteriler ağıza taşınıp aft ve enfeksiyon riski oluşturabilir. Tırnak yemek genellikle stresle ilişkilidir. Stresle baş etmeyi öğrenmekte fayda var.

Diş sıkmak veya gıcırdatmak Sürekli dişleri sıkmak ve gıcırdatmak diş minesini aşındırır, dişlerde çatlak ve hatta kırık oluşmasına neden olur. Aynı zamanda bu durum sürekli çene ağrısı yaşamakla da sonuçlanır. Eğer dişlerinizi sıktığınızın farkında değilseniz doktorunuza danışarak gece plakları kullanabilirsiniz. Çok sert ve sık fırçalamak Her gün dişlerimizi fırçalamak elbette gerekir ama ne sıklıkta ve nasıl bir şiddette? Dişleri fırçalarken güçlü bastırmak diş minesinin aşınmasına neden olur. Bu durum tekrarladıkça diş minesi geri itilebilir. Diş fırçanız yumuşak kıllı fırça olsun ve diş macununuzun florürlü macun olduğundan emin olun. Hafif şiddetle günde 2 dakikadan 2 kez fırçalamak yeterli olacaktır. Dişlerle şişe kapağı açmak Kapaklı şişeleri açacak bulamayıp dişlerinizle açmaya çalışmak dişlerinize yapacağınız en büyük kötülüklerden biridir. Dişlerinizi açacak yerine kullandığınızda diş minesinde çatlaklar ve hatta kırıklar oluşabilir. Bu konuyu hafife almayın, bu eylem diş dolgularının düşmesine bile yol açabilir.

Şekerli ve asitli gıdaların aşırı tüketimi Ağzımızın içi zaten bakteri açısından çok yoğun bir yerdir. Bir de şekerli gıdalarla bu bakterileri iyice arttırırız. Şeker, bakterilerin asit üretmesini kolaylaştırır. Bu da dişlerinizin çürüme hızını arttırır. İllaki tatlı yiyecekseniz bunu öğününüzle birlikte yemeli ve ardından bol bol su tüketmelisiniz. Sigara ve tütün ürünleri kullanmak Genel sağlığımız açısından da çok büyük riskler barındıran sigara, diş eti hastalığı, ağız kokusu, sararma gibi ağız sağlığı açısından oldukça önemli konularda da kötü bir sınav veriri. Sigarayı bırakmak diş eti sağlığını iyileştirir ve diş tedavisinden göreceğiniz faydayı çoğaltır. Buz ve çekirdek çiğnemek Tıpkı dişlerimizi açacak niyetine kullanmak gibi buz, çekirdek ve sert kabuklu yemişler yemek de dişlerde mikro kırıklara yol açabilir. Bu besinler dişte varsa dolgunun düşmesine ve kaplamaların hasar görmesine de neden olur. Aynı şekilde sert cisimler (kalem, örgü şişi gibi) çiğnemek de kaçınılması gereken bir şeydir. Aşırı kahve ve çay tüketimi Dişlerinizde gördüğünüz o sarı kızıl lekeler çoğunlukla taninlerin lekelenmesiyle oluşur ve bu lekelenmeye de maalesef kahve, çay gibi içecekler tüketmek neden olur. Özellikle çok kahve veya çay tüketenler diş taşı temizliğine daha çok dikkat etmelidir.