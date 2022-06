Disney+ Türkiye’de!

Disney Plus Türkiye’de kullanıma açıldı

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ (Disney Plus) bugün Türkiye’de yayın hayatına başladı. Türkiye’deki kullanıcılar, üyelik ücreti aylık 34.99 TL veya yıllık 349.90 TL olarak duyurulan platforma bugünden itibaren tüm uyumlu cihazlardan erişilebiliyor.

Türkiye’ye özel olarak hazırlanmış bir içerik seçkisi ve yayın akışı olan Disney+; 170'i orijinal olan 1000'den fazla film, 16 binin üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ve yerli orijinal yapımları platformunda sunuyor.

STAR WARS, MANDALORIAN, OBI-WAN KENOBI...

Daha önce duyurulduğu gibi üyeler platformda, Star Wars’un Disney+ orijinal içerikleri olan “The Book of Boba Fett” ve her iki sezonuyla “The Mandalorian”ın yanı sıra heyecanla beklenen “Obi-Wan Kenobi” dizilerine erişebiliyorlar.

Lansmanla birlikte kullanıcılar, Oscar adayı “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi”, “Eternals”, “Avengers: Endgame”, “Captain Marvel”, “Black Widow”’u içeren 60'tan fazla Marvel filmi ve “Ms. Marvel”, “Loki”, “WandaVision” ve “Hawkeye” dahil 80’den fazla Marvel serisine erişebiliyorlar. Disney+, “She-Hulk” ve Samuel L. Jackson’ın yer aldığı “Secret Invasion”’ı sırada gelecek orijinal yapımlar arasında duyurdu.

DISNEY, MARVEL, PIXAR...

Yine yapılan duyuruya göre "Oyuncak Hikayesi" serisinin tamamı, iki Oscar ödüllü “Soul”, Oscar Ödülü adayı "Luka" ve son dönemin öne çıkan animasyonlarından “Kırmızı” ve bundan sonra yayınlanacak tüm Disney ve Pixar içerikleri de Disney+’ta olacak. Oscar ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya”, “Karlar Ülkesi” filmleri ve Walt Disney Animation Studios'a ait 100'den fazla yapımının yanı sıra "Raya ve Son Ejderha" ve “Mulan (2020)” gibi Disney filmleri de platformda yerini alan içerikler arasında bulunuyor.

Ayrıca, Emma Stone’un “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar ödüllü “Cruella”, Dwayne Johnson ve Emily Blunt ile “Jungle Cruise” ve Tom Hanks ile tekrar hayat bulmaya hazırlanan Disney+ orijinali Pinokyo gibi Disney’in tüm canlı aksiyon filmleri de Disney+’ta yer alıyor. “Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi”, “Fineas ve Förb” ve “Zatonya” da dahil olmak üzere yüzlerce Disney Channel çizgi dizisi, orijinal filmi ve özel bölümü de yine Disney+ üyelerine sunuluyor.

4 CİHAZA KADAR EŞ ZAMANLI İZLEME

National Geographic içeriklerinin de yer aldığı platformda, popüler orijinal diziler “Pam & Tommy”, “How I Met Your Father”, “The Dropout” ve “The Kardashians”, “The Simpsons”, “The Walking Dead”, “American Horror Story” ve “Grey’s Anatomy”nin yanı sıra “Lost” ve “Desperate Housewifes” gibi kült dizilerin tüm sezonları ile “Death on the Nile”, “Free Guy” ve “The King’s Man” gibi yeni gişe filmlerine de erişilebiliyorlar.

Mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV’leri üzerinden erişilebilen Disney+ (Disney Plus) platformunda üyelere; yüksek görüntü kalitesine, 4 adede kadar eşzamanlı yayına, 10 cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX Enhanced teknolojisi ile izleme ve 7 adede kadar farklı profil yaratma olanaklarının yanı sıra ebeveynlerin oluşturabilmeleri için ‘çocuk profili’ de sunuluyor.

HBO DA YOLDA

Disney+, dijital yayıncılıkta Netflix ve Amazon’a Türkiye’de yeni bir ABD’li rakip olarak gelirken, bir diğer ABD’li online dizi ve film izleme platformu olan HBO’nun da bu yıl içinde Türkiye’de kullanıma açılması bekleniyor.

HBO'nun dijital yayın platformu HBO Max’in de Türkiye’ye gelişiyle birlikte HBO, Netflix ve Amazon Prime Video arasında ABD’de yaşanan rekabet Türkiye’ye de taşınmış olacak.