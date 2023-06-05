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Distopya Film Festivali’nde ödüller verildi

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Distopya Film Festivali’nde ödüller sahiplerine takdim edildi. 'En İyi Film Ödülü'nü 'Plan 75' kazandı

Distopya Film Festivali’nde ödüller verildi
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, festival direktörlüğünü yönetmen Hatice Aşkın’ın yaptığı Uluslararası Distopya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Yosi Mizrahi’nin sunumuyla, AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, Zerrin Tekindor’a ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. Tekindor’a ödülünü, Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan verdi.

İzleyicilerin coşkulu alkışlarıyla taçlandırdığı Zerrin Tekindor; “Harika bir ödül, layık gören herkese çok teşekkür ederim. Şahane filmleriyle öngörülü hayalperestlere yani yönetmenlere, oyunculara çok teşekkür ederim. Zaman zaman distopik bir zamandan geçtiğimizi düşünürüm. Olmaz, olmamalı dediğimiz pek çok şey olabiliyor. İnşallah bizim ütopyalarımız başkalarının distopyası olmaz. Beni çok mutlu ettiniz” diyerek ödül mutluluğunu dile getirdi.

Bu yıl rekor sayıda başvurunun olduğu, 8 uluslararası kısa film, 7 uluslararası uzun metraj filmin yarıştığı Distopya Film Festivali’nde 'En İyi Film’ dalında ödülü Chie Hayakawa’nın yönettiği 'Plan 75' aldı.

'En İyi Yönetmen' ödülünü, 'PHI 1.168' ile Theodore Ushev alırken, 'En İyi Senaryo' dalında 'Vesper' ile Kristina Buozyte ve Bruno Samper ödüle layık görüldü.

'Dry Ground Burning' ile Lea Alves Da Silva ve Joana Darc Furtado’nun 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaştıkları gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ise 'PHI 1.168' ile Nikolay Stanoev ve Deyan Donkov ödülün sahibi oldu.

Nikolay Stanoev
Nikolay Stanoev

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Guido Ekker’in yönettiği 'Still Here', 'En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Zahid Çetinkaya’nın yönettiği 'Fraktal: Para Adam'a ise 'Jüri Özel Ödülü' verildi.

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