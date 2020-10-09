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Türk Böbrek Vakfı, diyaliz tedavilerine devam eden hastalar, sağlık çalışanlarına destek için bir video mesaj yayınladı.

Hastalar “Gecelerini gündüzlerine katarak ailelerinden uzak kalma pahasına, birçok zorluğa göğüs geren sağlık çalışanları, tüm hastalar gibi biz diyaliz hastaları için de büyük özveri ile çalışıyorlar ve bizi hayata bağlıyorlar. Sağlık çalışanlarına sözlü veya fiziksel şiddette bulunanları kınıyoruz” dedi.

Son 6 yılda 90.000 sağlık çalışanın saldırıya uğradığı da video mesajda verilen bilgiler arasında.