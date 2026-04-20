        Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 bin 209 personel alacağını duyurdu! Diyanet İşleri personel alımı başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları neler?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 bin 209 personel alacağını duyurdu!

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 bin 209 din görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 4/B statüsünde sözleşmeli kadrolar için başvuruların, 2024 KPSS puanı esas alınarak belirlenecek adayların katılacağı sözlü sınavla tamamlanacağı bildirildi. 2026 yılına ait personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Diyanet personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde…

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere 3 bin 209 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2024 KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek adaylar, sözlü sınavın ardından imam hatip ve Kur’an kursu öğreticisi kadrolarında görevlendirilecek. Başvuru tarihleri ve şartlara ilişkin detaylar da adayların erişimine açıldı. Peki, Diyanet personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar

        DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şartları taşıyan kadın ve erkek adaylar başvurularını 20 Nisan–4 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapıılacak.

        Başvurular saat 16.30’a kadar “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden online olarak yapabilecek.

        DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

        3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

        4. 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

        5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

        6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

        7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
