Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 255. gününe girdi.Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katılan Kamile Küçükdağ, eylemlerine çocuklarına kavuşuncaya kadar devam edeceklerini söyledi.Çocuklarını almadan gitmeyeceklerini belirten Küçükdağ, "Çocuklarımızı nasıl kaçırıp götürdülerse öyle de getirsinler." ifadelerini kullandı.Küçükdağ, oğluna, "Sesimi duyuyorsan gel, devletimize, askerimize teslim ol. Yalan söylüyorlar, işkence yok, ceza yok. Geldiğimden beri 13 kişi teslim oldu. Anne babalarının yanındalar. Ben de o günü görmek istiyorum, yeter artık 6 senedir bu hasreti yaşıyorum." diye seslendi.Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay da çocuğunun piknik bahanesiyle kandırılarak götürüldüğünü ifade etti.Evladına kavuşmak için 2014 yılındaki eyleme de katıldığını anlatan Tokay, "Oğlum, sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan kaç gel, polisimize, askerimize teslim ol. 255 gündür buradayız. Çocuklarımız için sonuna kadar eylemimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.