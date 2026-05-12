        Diyarbakır Barosu'ndan Dicle Üniversitesi'ne suç duyurusu | Son dakika haberleri

        Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu'ndan Dicle Üniversitesi'ne suç duyurusu

        Diyarbakır Barosu, Dicle Üniversitesi tarafından UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne kimyasal atık bırakıldığı iddiasıyla faillerin tespit edilmesi ve cezalandırılması istemiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 13:43
        Diyarbakır Barosu'ndan Dicle Üniversitesi'ne suç duyurusu
        Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu’nca Dicle Üniversitesi hakkında "görevi kötüye kullanma, çevrenin kasten kirletilmesi, zehirli madde katma, mala zarar verme" suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda kimyasal atıklara dair faillerin tespit edilmesi ve cezalandırılması talep edildi.

        ANKA'nın haberine göre, suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

        "10 Mayıs 2026 tarihinde basından öğrendiğimiz Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin arka bahçe kısmına üniversite araçlarıyla insan sağlığını ciddi şekilde etkileyen ve hayvan yaşamını tehlikeye sokan tehlikeli tıbbi ve kimyasal madde atıkları bırakılmıştır.

        Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve kentimizin oksijen kaynağı olan ve aynı zamanda yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan Hevsel Bahçelerinin yaklaşık 1 kilometre ye yakın bir yere bırakılması olayın ne kadar vahim bir boyuta gebe olduğunu göstermektedir.

        Dicle Üniversitesi'nin Dicle vadisini içine alan arazisi içinde daha önce buraya gömülen tıbbi ve kimyasal atıklar toprağın sürülmesiyle birlikte yüzeye çıkmış ve bu atıkların yağmur suları ve su kanalları ile Dicle nehrine karıştığı ve aynı zamanda bu atıkların tarım yapılan yerde bulunması sebebiyle mala zarar verme suçu işlenmiş olduğu kanaatindeyiz.

        Tıbbi atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tıbbi atığın toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar müteselsilen sorumludurlar. Gereğince olaya konu eylemin yasal/ anayasal suç oluşturduğu açıktır."

