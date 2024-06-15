Diyanet namaz vakitleri ile 16 Haziran 2024 Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Diyarbakır bayram namazı saati gündemdeki yerini aldı. İslam alemi 16 Haziran Pazar günü büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nı karşılıyor. Diyanet tarafından yayınlanan namaz saatleri ile Diyarbakır bayram namazı vakti de kesinleşti. İşte, "Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı haberimizde...
Kurban Bayramı, birinci günün erken saatlerinde kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Bayram boyunca müslümanlar hac ve kurban ibadetleri başta olmak üzere çeşitli ibadetleri yerine getirecek. Her ilin namaz saatinin farklılık göstermesi sebebiyle Diyanet il il bayram namazı vakitlerini paylaştı. Peki, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, konuya dair bilgiler...
DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın 1. Günü olan 16 Haziran Pazar günü 81 ilde Diyanet tarafından yayınlanan bayram namazı saatlerine göre eda edilecek.
Diyarbakır’da bayram namazı saat 05.30’da kılınacak.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).