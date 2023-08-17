Diyarbakır Cezaevi'nde 11 bin 300 yıllık 3 yapıdan kalıntılar sergilenecek

Kazı alan sorumlusu arkeolog Mesut Vural da alandaki aktif kazının tamamlanmasıyla yapı parçalarının taşınmasıyla ilgili proje hazırladıklarını ve bu kapsamda çizim, fotoğraflama, belgeleme çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

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Yapıları meclis veya dini amaçlı toplanma yeri olarak kullanılmış bir yer olarak değerlendirdiklerini ifade eden Vural, şunları söyledi:

"Etrafında sivil yapılar var. Sivil yapıların merkezi konumunda üçgen oluşturacak şekilde 3 yapı konumlama yapılmış ve bunların içinde dikili taşlar, sunak taşları ve sunu kapıları var. Aynı zamanda insan figürü diyebilecek heykelcik bulduk. Bu 3 yapıya ait yaklaşık 100 bin yapı taşını Gre Fılla'dan eski Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne taşıyacağız. Daha sonra burada Gre Fılla'daki gibi konumlandırıp sivil yapıları da yanına koyarak aynı şekilde canlandırmaya çalışacağız. Ziyaretçiler burada 11 bin 300 yıl geriye gitmiş ve o havayı solumuş olacak."