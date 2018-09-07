Diyarbakır Cuma namazı saati, cami ve mescitlerde Cuma namazlarını eda edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati öncesi Diyarbakır il genelinde cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma saatinin gelmesiyle birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar hep birlikte saf tutup namazlarını kılacaklar...
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA
Ellerin semaya çevrildiği bugünde en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı saatleri var. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyarbakır Cuma namazı saati ve Diyarbakır haftalık namaz saatleri...
Diyarbakır Cuma namazı saati: 12:23
Diyarbakır İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|07 Eylül 2018 Cuma
|04:23
|05:47
|12:23
|15:58
|18:48
|20:06
|08 Eylül 2018 Cumartesi
|04:24
|05:48
|12:23
|15:57
|18:46
|20:04
|09 Eylül 2018 Pazar
|04:25
|05:48
|12:23
|15:56
|18:45
|20:03
|10 Eylül 2018 Pazartesi
|04:26
|05:49
|12:22
|15:55
|18:43
|20:01
|11 Eylül 2018 Salı
|04:27
|05:50
|12:22
|15:54
|18:42
|19:59
|12 Eylül 2018 Çarşamba
|04:28
|05:51
|12:22
|15:53
|18:40
|19:57
|13 Eylül 2018 Perşembe
|04:29
|05:52
|12:21
|15:52
|18:39
|19:56
NAMAZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kur’an-ı Kerim’de huşû ile namaz kılmak, müminin ayırıcı niteliklerinden biri olarak zikredilir (Mü’minûn, 23/2). Resûlullah (s.a.s.), “Namaz gözümün nuru kılındı.” (Nesâî, İşretü’n-nisa,1; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XIX, 305) buyurarak namazın özel durumuna işaret etmektedir.
Namazda huşû; dikkati dağıtacak dış etkenlerden uzak olup kalbin Allah’a bağlanabilmesi ile gerçekleşir. Kişinin iç dünyasında yaşadıkları, düşünceleri namazındaki huşûunu etkiler ve davranışlarına da yansır. Bu sebeple namaz kılarken kişi Allah’ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olmalı, zihin ve gönül dünyası ile namaza yönelmeli; sağa sola bakmak, elbisesiyle oynamak ve ta’dîl-i erkâna riayet etmemek gibi hâl ve hareketlerden kaçınmalıdır. Okuduğu sûre ve zikirlerin anlamına odaklanmaya çalışmalıdır. Bunun yanında namazda iken akla gelen harici düşüncelerin peşine düşmemeye ve Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlayarak zihnini toparlamaya gayret etmelidir.
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