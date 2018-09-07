Diyarbakır Cuma namazı saati, cami ve mescitlerde Cuma namazlarını eda edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati öncesi Diyarbakır il genelinde cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma saatinin gelmesiyle birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar hep birlikte saf tutup namazlarını kılacaklar...

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

Ellerin semaya çevrildiği bugünde en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı saatleri var. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyarbakır Cuma namazı saati ve Diyarbakır haftalık namaz saatleri...

Diyarbakır Cuma namazı saati: 12:23

Diyarbakır İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Eylül 2018 Cuma 04:23 05:47 12:23 15:58 18:48 20:06 08 Eylül 2018 Cumartesi 04:24 05:48 12:23 15:57 18:46 20:04 09 Eylül 2018 Pazar 04:25 05:48 12:23 15:56 18:45 20:03 10 Eylül 2018 Pazartesi 04:26 05:49 12:22 15:55 18:43 20:01 11 Eylül 2018 Salı 04:27 05:50 12:22 15:54 18:42 19:59 12 Eylül 2018 Çarşamba 04:28 05:51 12:22 15:53 18:40 19:57 13 Eylül 2018 Perşembe 04:29 05:52 12:21 15:52 18:39 19:56

NAMAZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kur’an-ı Kerim’de huşû ile namaz kılmak, müminin ayırıcı niteliklerinden biri olarak zikredilir (Mü’minûn, 23/2). Resûlullah (s.a.s.), “Namaz gözümün nuru kılındı.” (Nesâî, İşretü’n-nisa,1; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XIX, 305) buyurarak namazın özel durumuna işaret etmektedir.

Namazda huşû; dikkati dağıtacak dış etkenlerden uzak olup kalbin Allah’a bağlanabilmesi ile gerçekleşir. Kişinin iç dünyasında yaşadıkları, düşünceleri namazındaki huşûunu etkiler ve davranışlarına da yansır. Bu sebeple namaz kılarken kişi Allah’ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olmalı, zihin ve gönül dünyası ile namaza yönelmeli; sağa sola bakmak, elbisesiyle oynamak ve ta’dîl-i erkâna riayet etmemek gibi hâl ve hareketlerden kaçınmalıdır. Okuduğu sûre ve zikirlerin anlamına odaklanmaya çalışmalıdır. Bunun yanında namazda iken akla gelen harici düşüncelerin peşine düşmemeye ve Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlayarak zihnini toparlamaya gayret etmelidir.

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