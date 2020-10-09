Diyarbakır'da 325 kilogram esrar ve 373 bin kök kenevir ele geçirildi

KYK yurt ve burs başvuruları 2020 ne zaman?

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında, Lice ilçesinin Duru, Dernek ve Örtülü mahalleleri kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 9 farklı noktada, 128 kilogramı toz, 192 kilogramı kubar, 5 kilogramı skunk olmak üzere 325 kilogram esrar ile 373 bin kök kenevir bitkisi bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.



