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        Haberler Gündem Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü - En son haberler

        Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale sırasında 1 itfaiye personeli yaralandı, 2 itfaiye personeli dumandan etkilendi. TOMA'ların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:47
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        Diyarbakır'da korkutan yangın
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        Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesindeki binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale sırasında çatıda alevlerin arasında mahsur kalan 2 itfaiye personelinden 1i hortumla aşağıya inmeye çalıştı.

        Bu sırada yere yaklaştığı sırada düşen itfaiye personeli yaralandı. 2 itfaiye personeli ise dumandan etkilendi.

        HASAR OLUŞTU

        3 itfaiye eri ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan çatı katından kopan bazı parçaların düşmesi sonucu binanın giriş katındaki iş yerlerinde de hasar oluştu.

        TOMA'ların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Diyarbakır
        #yangın
        #haberler
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