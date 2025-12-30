Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim Diyarbakır'da eğitime kar engeli

        Diyarbakır'da eğitime kar engeli

        Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 30.12.2025 - 17:36
        Diyarbakır'da eğitime kar engeli
        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilde dün etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanan buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın da il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bu kapsamda idari izinli sayılacağı kaydedildi.

