Diyarbakır'da enkazda altın ve döviz bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da enkazda altın ve döviz bulundu
ABONE OL

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında altın ve döviz bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 4 binanın enkazında yakın akrabalarının eşyalarını arayan kişi tarafından altın ve döviz bulundu. Ziynet eşyası ve döviz tutanakla yetkililere teslim edildi

Diyarbakır'da enkazda altın ve döviz bulundu
AA

Diyarbakır''ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan 4 binanın enkazında bulunan ziynet eşyası ve döviz yetkililere teslim edildi.

Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremde kaybettiği yakın akrabalarına ait eşyaları arayan N.Y.B, poşet ve çorap içerisinde saklanmış altın kolye, 8 çeyrek altın, 3 burma bilezik, 2 küpe, yüzük, 3 bin 500 avro ile saat buldu.

BELEDİYE VE POLİS GÖZETİMİNDE TUTANAK

N.Y.B, hayatını kaybeden vatandaşlara ait altın ve dövizi belediye ve polis gözetiminde tutulan tutanakla sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremde kaybettiği yakınlarına ait eşyaları ararken bulduğu ziynet eşyalarını ve parayı yetkililere ulaştıran vatandaşın takdire şayan davranışta bulunduğunu belirtti.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI 200 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE PARA BULDU

Bağlar Belediyesi görevlilerince şu ana kadar 200 bin lira değerinde altın ve para bulunularak tutanakla adli makamlara teslim edildiğini belirten Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Bir kardeşimiz, yakın akrabalarına ait eşyaları ararken bu eşyaların arasına karışmış para ve altın buldu. Hemen gelip belediye personelimize ve polise bilgi verildi. Polis gözetiminde tutulan tutanakla adli makamlara teslim edildi. Bu davranış bizi duygulandırdı. İyi ki böyle altın kalpli insanlarımız var."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
GÜNDEM Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Depreme dayanıklı olmadığı belirlenen İTÜ Kız Yurdu tahliye edildi - Haberler
GÜNDEM İTÜ Kız Yurdu tahliye edildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti! - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Vicdansızlar! SMA hastası minik Fevziye'nin bağış kutusunu çaldılar
GÜNDEM Bu nasıl vicdansızlık! Fevziye bebeğin bağış kutusu ...
Cinayet şüphelileri 22 yıl sonra İzmir'de yakalandı - İzmir haberleri
GÜNDEM 22 yıl boyunca gizlendiler! Cinayet şüphelileri yeni ...
Adresimde kimler var ve kimler kayıtlı? E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama ekranı! Adresimde kaç kişi var?
GÜNDEM E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama!
Hırsızlık çetesine yönelik Kocaeli'nin 3 ilinde operasyon düzenlendi
GÜNDEM Kapıyı kilitlemeyenler dikkat! 8 milyonluk vurgunda ...
TEV afet bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV afer bursu sonucu sorgulama ekranı: TEV afet bursu sonucu açıklandı mı?
GÜNDEM TEV afet bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Gamze Sakallıoğlu'nu öldüren annesi ile babasına ağırlaştırılmış müebbet istemi
GÜNDEM Gamze Sakallıoğlu cinayetinde iddianame!
Kağıthane deprem haritası güncel| Kağıthane deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu, büyük bir depreme hazır mı? Kağıthane'de en riskli bölgeler ve yerler
GÜNDEM Kağıthane deprem bölgesi mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.