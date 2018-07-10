Edinilen bilgiye göre, Eğil ilçesinde sıcaklardan bunalan ve çoğu çocuklardan oluşan 12 kişi serinlemek için Dicle Nehrine girdi. Dicle Nehrinde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 12 kişi için çevredeki vatandaşların yaptığı tüm çalışmalar sonuç vermeyince jandarmaya haber verildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanlığı tarafından bölgeye helikopter sevk edildi. Nehirde mahsur kalanların bulunduğu bölgeye sevk edilen helikopter ile suda mahsur kalan 12 kişi sağ olarak kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, helikopterin vatandaşların mahsur kaldığı suya kadar inmesi çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Helikopter pilotu mahsur kalan vatandaşların hayatını riskte atmayacak kadar yakına inip adeta su üstünde durmasının ardından, ekipler mahsur kalan vatandaşları birer birer helikoptere aldı.

Mahsur kalanların tamamının alınmasının ardından havalanan helikopter vatandaşları karaya çıkardı.