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        Haberler Gündem Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol, Kamışlı Çayı’na aktı! - Güncel haberler

        Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı'na aktı. Bölgede çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 30.03.2024 - 19:00
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        Boru hattında sızıntı
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        Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde, TPAO’nun petrol arama faaliyeti yaptığı sahada, petrol boru hattında dün akşam saatlerinde sızıntı meydana geldi.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Sızan petrol, Silvan ilçesinden de geçen Kamışlı Çay’ına karıştı. Şirket yetkililerince sahada onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

        SET OLUŞTURULDU

        Petrolün Dicle Nehri’ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

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        #Diyarbakır
        #Hazro
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