Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı'na aktı. Bölgede çalışma başlatıldı
Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde, TPAO’nun petrol arama faaliyeti yaptığı sahada, petrol boru hattında dün akşam saatlerinde sızıntı meydana geldi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sızan petrol, Silvan ilçesinden de geçen Kamışlı Çay’ına karıştı. Şirket yetkililerince sahada onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı.
SET OLUŞTURULDU
Petrolün Dicle Nehri’ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.