Diyarbakır'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı
Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Ali Emiri Caddesi'nde Z.C'ye (41) kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahlı saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Z.C. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.