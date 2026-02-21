Diyarbakır'da SMA hastası 2 aylık Zeynep Erva için yardım kampanyası başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir İşbilir, SMA Tip 1 hastası kızı 2 aylık Zeynep Erva için Valilik onayıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kızının yaşaması için hayırseverlerden destek beklediklerini ifade eden İşbilir, "Kızıma 10 günlük iken topuktan alınan kanla SMA 1 tip teşhisi konuldu. Valilik onayıyla yurt dışında tedavisi için kampanya başlattık. Kampanyamızın şu an başındayız. Şimdiye kadar kampanyada gerekli tutarın yüzde 10'u toplandı. Vatandaşlarımızın bu mübarek ramazan ayında desteklerini bekliyoruz. Ramazan Bayramı'na inşallah çifte bayram yaşamış olarak gireriz. Tek temennimiz kızımın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır çünkü ilacın belli kriterleri var. Ne kadar erken alırsa o kadar etkili bir ilaç. Vatandaşlarımızdan, hayır sahiplerinden destek bekliyoruz." dedi.

Baba İşbilir, kampanyaya destek olmak isteyenlerin, eşi Yasemin Nur İşbilir adına açılan Ziraat Bankası'nın "TR38 0001 0090 1106 8007 6050 01", "TR11 0001 0090 1106 8007 6050 02", "TR54 0001 0090 1106 8007 6050 04" IBAN numaralarına bağışta bulunabileceklerini belirtti.

Anne Yasemin Nur İşbilir de kızını kaybetmek istemediğini belirterek, hayırseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.