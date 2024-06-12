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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 01:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:01
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        Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama
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        Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Soruşturmada, şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer almıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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