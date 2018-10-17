Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında 20 Ekim'de gerekleştirilecek "Şöhretler Karması" maçında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eski futbolcular Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Yattara gibi isimler ter dökecek.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenecek festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanacak.

AK Parti Yalova Milletvekili ve Merkez Gençlik Kolları Başkanlığını da yürüten Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 18-21 Ekim'de "Ziraat Bankası Gençlik Festivali"nin düzenleneceğini hatırlatarak, bu organizasyonun bir süredir başlatılan festivaller dizisinin son durağı olduğunu söyledi.

Burada gençleri kültür, sanat ve spor alanında buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Büyükgümüş, "Bunu organize etmemizdeki temel yöneldiğimiz gerekçe bu. Burada gençler olarak hem bir şeyler öğrenirken aynı zamanda eğlenebilmeyi ve birtakım tecrübeleri kendimiz deneyimleyerek keşfetmeyi hedefliyoruz." dedi.

Büyükgümüş, bu tür festivalleri artık sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun farklı şehirlerinde organize ettiklerini belirterek, bu şehirlere de giderken o kentin kendi tarihi, kültürel dokularıyla etkileşim kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu festivale gelen gençlerin, buraya katılan sivil toplum kuruluşlarını tanıma fırsatı bulacağını aktaran Büyükgümüş, "Gençler, hangi alanda ilgi duyuyorsa bunu keşfetme olanağına kavuşacak. Yapay gerçeklik, yapay zeka alanlarının üretim fonksiyonlarına nasıl bir etkisi olacak bunları gözlemleme fırsatı bulacak, aynı zamanda yeni iş imkanlarını keşfedecek, bununla birlikte çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler olacak. Bunlarla birlikte her günün sonunda konserlerimiz olacak." diye konuştu.

Büyükgümüş, bu etkinlikte Diyarbakır stadının açılışının da gerçekleştirileceğini anlatarak, bu programın devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşmasının yapılacağını söyledi.

FORMA GİYECEK İSİMLER BELLİ OLDU

AK Parti Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ile Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal'ın organize ettiği ve profesyonel futbolculardan oluşan bir ekibin olacağını belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Burada Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse yer alacak. Maçtan önce konser verecek sanatçı Fettah Can da 'Şöhretler Karması'nda sahaya çıkacak.

Siyasetçiler olarak da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, Diyarbakır'daki bazı STK temsilcileri ile eski bakanlardan Mehdi Eker de burada forma giyecek. Ben de bu karşılaşmada yer alacağım."

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